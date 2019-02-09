Чешские хоккеисты Коварж и Секач не сыграют со сборной России на этапе Евротура

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной Чехии Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш не сыграют в заключительном матче третьего этапа Евротура с командой России, так как отправятся в расположение своих клубов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Чехии.

Встреча между сборными России и Чехии состоится в воскресенье в Стокгольме.

"Секач, Коварж и Гулаш сегодня улетают в свои клубы и завтра играть не будут", - сообщили в пресс-службе.

Сборная Чехии одержала на турнире две победы, переиграв команды Швеции (5:2) и Финляндии (3:1). В матче со шведами Коварж отметился хет-триком, а Секач забросил две шайбы в ворота финнов. Гулаш является капитаном команды. Сборная России в стартовом матче переиграла финнов со счетом 3:2 по буллитам, а во втором туре в субботу сыграет со шведами - начало в 17:30 по московскому времени.