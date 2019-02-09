Саночник Павличенко занял первое место на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 9 февраля. Российский саночник Семен Павличенко стал первым на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 26,203 секунды. Вторым стал россиянин Роман Репилов (отставание +0,044 секунды). Третье место занял латвиец Кристерс Апарйодс (+0,181). Россиянин Максим Аравин занял 11-е место (0,482).

Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в личных гонках, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в смешанной эстафете. 27-летний россиянин также является двукратным чемпионом мира в личной гонке и в командной эстафете.

Репилов является двукратным серебряным призером мировых первенств. Также 22-летний российский саночник дважды завоевывал серебро чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы в Оберхофе завершится 10 февраля.