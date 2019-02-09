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Конькобежец Кулижников считает, что ему не повезло на чемпионате мира в Германии

Мировой рекордсмен на 500-метровке занял на этой дистанции седьмое место, в забеге на 1000 м он стал шестым
Павел Кулижников EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
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Павел Кулижников
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Отсутствие везения стало причиной неудачного выступления российского конькобежца Павла Кулижникова на чемпионате мира в немецком Инцелле. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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В субботу Кулижников стал шестым на дистанции 1000 м. Днем ранее он занял седьмое место на дистанции 500 м, на которой он является мировым рекордсменом. Единственную медаль (бронзу) конькобежец выиграл в составе российской сборной в командном спринте.

"Вчера я на один шаг промахнулся, конек залип, и я все потерял, догнать не получилось, - рассказал 24-летний Кулижников. - А на "тысяче" мне показалось, что я подошел не к той дорожке, меня выключило, и я тупо остановился, у меня первый раз такое, прямо крыша поехала".

"Не мои дни. Просто не фартануло, а сегодня был немного деморализован. Хотя я выжимал из себя все, первые два круга были хорошие. Теперь остаток сезона впереди, заканчиваю по плану", - заключил конькобежец.

Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.

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