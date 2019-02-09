Тренер конькобежки Ворониной считает, что она показала максимум в забеге на 5000 м на ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Результат, показанный российской конькобежкой Натальей Ворониной на дистанции 5000 м на чемпионате мира в немецком Инцелле, на данный момент является ее максимумом. Об этом журналистам сообщил тренер спортсменки Павел Абраткевич.

Российские конькобежцы завоевали четыре медали во второй день чемпионата мира в Инцелле

В забеге на 5000 м первой стала Мартина Сабликова из Чехии, второй - представительница Нидерландов Эсме Виссер, Воронина завоевала бронзу.

"Конечно, ей нелегко, кажется, что на 3000 м она устала больше, чем сегодня. Соперницы не бежали командную гонку, а Наталье пришлось работать, у нее сегодня было хорошее состояние, была готова и пробежала на рекорд России. На сегодняшний день это максимум, она проиграла чуть-чуть. Еще есть три года [до Олимпиады-2022 в Пекине], чтобы доработать", - заявил Абраткевич.

Помимо третьего места на дистанции 5000 м, в активе Ворониной две бронзы - в забеге на 3000 м и в командной гонке преследования. Чемпионат мира в Инцелле завершится в воскресенье.