Гарт заявила, что не сомневалась в успехе российских саночников на ЧЕ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт не сомневалась в успехе российских саночников на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу Семен Павличенко завоевал золото чемпионата Европы, а Роман Репилов - серебро.

"Честно говоря, я и не сомневалась в успехе наших ребят на чемпионате Европы в Оберхофе, - сказала Гарт. - После первой попытки первым шел Роман Репилов, а вторым был Семен Павличенко, во втором заезде главной интригой было лишь то, кто завоюет золотую медаль, а кто - серебряную. Думаю, что наших ребят вполне можно объявить лидерами данного вида спорта".

"Через две недели стартует этап Кубка мира в Сочи, на мой взгляд, ребята уже выполнили программу, при этом домашний этап будет иметь для нас особое значение. Через год на нашей родной трассе пройдет чемпионат мира, сейчас нам крайне важно показать, что мы планируем завоевать награды высшего достоинства", - добавила Гарт.

Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в личных гонках, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в смешанной эстафете. 27-летний россиянин также является двукратным чемпионом мира в личной гонке и в командной эстафете. Репилов является двукратным серебряным призером мировых первенств. Также 22-летний российский саночник дважды завоевывал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы в Оберхофе завершится 10 февраля.