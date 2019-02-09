Тренер назвал ошибку конькобежца Кулижникова на дистанции 1000 м на ЧМ сбоем в системе

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Ошибку, допущенную российским конькобежцем Павлом Кулижниковым на дистанции 1000 м на чемпионате мира в немецком Инцелле, можно назвать сбоем в системе. Об этом журналистам заявил тренер спринтерской группы национальной команды Дмитрий Дорофеев.

В субботу Кулижников стал шестым на дистанции 1000 м. Днем ранее он занял седьмое место на дистанции 500 м, на которой он является мировым рекордсменом. Единственную медаль (бронзу) конькобежец выиграл в составе российской сборной в командном спринте.

"Мозг выключился, мышцы встали, сигнал другой пошел. Как это еще объяснить, если он половину поворота проехал на двух ногах и ждал соперника? Непонятно, как сработала моторика, но здесь нет никакой психологии, это просто сбой в системе. Я такое вообще первый раз в жизни вижу", - сказал Дорофеев.

"Последний чемпионат мира он бегал аж в 2016 году в Коломне, не участвовал в Олимпиаде-2018. На Кубке мира он бежит на классе, здесь немного по-другому. Протестировались здесь, до следующих Игр еще три года, посмотрим, что будет на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Херенвене (пройдет 23 и 24 февраля - прим. ТАСС)", - добавил тренер.

"Думаю, Паша реабилитируется. Главное, чтобы он это воспринял как кошмарный сон", - заключил Дорофеев.

Чемпионат мира в Инцелле завершится в воскресенье.