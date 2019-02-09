Десятки тысяч жителей регионов СЗФО приняли участие в массовой лыжной гонке "Лыжня России"

ТАСС, 9 февраля. Десятки тысяч жителей регионов Северо-Западного федерального округа разных возрастов приняли участие в субботу в 37-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России", самому старшему из участников - 83 года, а самые маленькие, которым нет и года, приняли участие в лыжной гонке на руках у родителей. Об этом ТАСС рассказали организаторы забегов.

В Архангельске на старт "Лыжни России" на трассы, проложенные прямо по замерзшей Северной Двине, вышло около 6 тыс. человек.

"Это больше, чем обычно, - сегодня в Архангельске очень хорошая погода: 0 градусов, легкий снег и нет ветра", - отметили в пресс-службе регионального агентства по спорту. Самому старшему лыжнику - Юрию Ермолину - 83 года, в соревнованиях он участвовал в 13-й раз. "Лыжи - это лучший вид транспорта, у меня школа в Няндомском районе была в 5 км, я всегда на лыжах бегал", - сказал он журналистам.

В массовом забеге многие родители приняли участие вместе с детьми, самых маленьких, кому даже нет года, несли на руках или везли на санках. Согреваться болельщикам помогали Архангельский Снеговик, являющийся символом города, и символ хоккейной команды "Водник" Помор Михалыч.

Соревнования "Лыжни России" в Архангельской области продолжатся в воскресенье, старты пройдут в Северодвинске и Новодвинске. В воскресенье к "Лыжне России" присоединится и Ненецкий автономный округ.

"10-го ожидаются более комфортные условия: в субботу до минус 15 и ветер порывами до 13 метров в секунду, а у нас большинство участников - дети. В воскресенье не будет ветра и ожидается около минус 5 градусов. Поэтому мы решили перенести мероприятие, чтобы провести его более массово", - сказал ТАСС заместитель директора по спортивной работе спортивной школы "Труд" Евгений Шестаков.

В соседней с НАО Республике Коми массовые старты в большинстве городов и районов перенесли из-за морозов на 16 февраля и более поздний срок. На этой неделе температура на большей части региона опускалась ниже минус 40 градусов.

Двойные забеги и игрушки малышам

На центральный старт забега в Новгородской области, который прошел в городе Окуловка, в субботу вышло более 800 человек. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" отдельную лыжню организовали для участников пенсионного возраста.

"Общий старт предусматривает дистанцию в 5 км и 10 км - для более подготовленных людей, а по "Активному долголетию" можно пройти 1 км - сегодня там было много участников. Причем нескольким - более 70 лет. Некоторые сначала прошли километр, получили подарки с символикой проекта, а потом вне зачета, уже в свое удовольствие вышли на общую лыжню в 5 км", - рассказали ТАСС в Министерстве спорта и молодежной политики Новгородской области.

В Псковской области на старт "Лыжни России" вышли около 2,5 тыс. жителей. Гонка прошла на спортивной базе "Юность", где располагается лыжно-биатлонный центр. По данным пресс-службы администрации Псковской области, впервые в этом году все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на старт благотворительной гонки, протяженность которой составит 2019 метров.

"Для участия в этом забеге каждый должен внести свою лепту и принести небольшую игрушку, которые потом будут вручены самым лучшим юным лыжникам или переданы в детские дома региона", - отмечается в сообщении.

Официальное открытие "Лыжни России" состоялось утром, для детей организаторы приготовили трассу протяженностью в 2 км. Самая протяженная дистанция в 10 км предназначена для взрослых.

На старты с чемпионом

В Мурманске в "Лыжне России" приняли участие более 800 человек - это почти вдвое меньше, чем рассчитывали организаторы. Планам помешала погода. "Больше недели в регионе стояли сильные морозы, поэтому, хотя сегодня потеплело, многие не спланировали заранее участие в "Лыжне России". Мало было и школьников, так как несколько школ были закрыты из-за морозов, где-то карантин по гриппу", - пояснили в оргкомитете гонки.

"Самые младшие участники - 85 воспитанников детсадов и детских домов, также на трассы вышли спортсмены, депутаты областной думы, министры облправительства", - сказал представитель оргкомитета. Взрослые участники гонки бежали 10 км, юноши и девушки - по 5 км. Кроме того, была организована трасса протяженностью 1 км, на которую вышли также депутаты областной думы, в том числе серебряный призер Олимпийских игр легкоатлетка Лариса Круглова, и чиновники правительства региона.

Более 10 тыс. человек в общей сложности вышли на "Лыжню России" во всех муниципалитетах Вологодской области. Участники, первыми подавшие заявки, получили памятные призы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Петрозаводске, несмотря на температуру воздуха +1 градус и мокрый снег, "Лыжня России" собрала несколько тысяч человек. После дистанции они могли подкрепиться кашей и выпить горячего чаю. Самому старшему участнику было 85 лет, самому младшему - два года.

"Любители лыж сдавали тесты комплекса ГТО на дистанциях 1 км и 2 км, был организован конкурс по метанию валенка и розыгрыш призов по номерам участников "Лыжни России", - рассказали ТАСС в оргкомитете акции.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.