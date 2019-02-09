Кравцов: конькобежец Кулижников эмоционально будет готов к ЧМ в Херенвене

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский конькобежец Павел Кулижников будет полностью готов к выступлению на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Херевнене после неудачного выступления на мировом первенстве на отдельных дистанциях. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

В субботу Кулижников стал шестым на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле. Днем ранее он занял седьмое место на дистанции 500 м, на которой он является мировым рекордсменом. Единственную медаль (бронзу) конькобежец выиграл в составе российской сборной в командном спринте.

"Обидно, что у Павла произошел сбой, мы рассчитывали, что он выступит намного более успешно на своей дистанции, - сказал Кравцов. - Что-то с ним произошло, как сказал Дмитрий Дорофеев, Павел в какой-то момент на последнем круге, хотя он шел по лучшему времени, вдруг решил, что он перепутал дорожки, и эта мысль практически парализовала его, и он фактически прекратил бежать. Бывает такое, какой- то эмоциональный срыв произошел. Несомненно, к чемпионату мира в Херенвене он будет готов: Павел - настоящий спортсмен, он умеет собираться, я уверен, что все будет нормально".

Российская спортсменка Наталья Воронина в субботу заняла третье место на дистанции 5000 м. Всего сборная России имеет в активе восемь медалей на турнире. Золото завоевал Руслан Мурашов (500 м), бронзовые награды в активе Ворониной (3000 м и 5000 м), Виктора Муштакова (500 м), а также женской и мужской сборных в командном спринте и командной гонке преследования.

"Воронина выступила достаточно неплохо, но хотелось бы большего. Учитывая, что это первый чемпионат мира в новом олимпийском цикле, плотность результатов очень высокая. На дистанции 1000 метров нам не удалось подняться на пьедестал, но все очень близко, учитывая, как складывала подготовка - есть повод для оптимизма. У спринтеров через две недели чемпионат мира, там можно будет еще раз побороться за медали", - добавил Кравцов.

"В целом, учитывая общее количество медалей, которые наша команда уже завоевала на чемпионате мира, то все складывается достаточно неплохо. Конечно, хотелось бы больше побед, но тем не менее", - заключил Кравцов. Чемпионат мира на отдельных дистанциях завершится в воскресенье. Мировое первенство в спринтерском многоборье пройдет с 23 по 24 февраля в голландском Херенвене.