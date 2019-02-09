Антон Шипулин занял третье место в гонке "Лыжня Россия" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин занял третье место во всероссийской массовой гонке "Лыжня России" в Нижнем Тагиле. Об этом в субботу сообщил ТАСС исполнительный директор центрального старта гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

"Третье место среди мужчин занял Антон Шипулин. Первое занял Юрий Гаврилов, второе - Никита Ступак. Среди женщин первое место - Анна Медведева, второе - Екатерина Леонова и третье - Дарья Николина", - сказал Чукреев.

Победителям вручили снегоходы, отметил директор.

Чукреев добавил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев финишировал в числе первых. "Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-й по счету "Лыжне России". Сегодняшний забег посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году. А такие соревнования - это отличная пропаганда здорового образа жизни и мощный стимул к тренировкам", - рассказал губернатор на своей официальной странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. человек приняли участие в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле. Среди участников, помимо Куйвашева и Шипулина, был бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года в лыжных гонках Иван Алыпов.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.