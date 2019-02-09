Футболист "Лидса" Кларк упал в обморок на скамейке запасных во время матча

ТАСС, 9 февраля. Футболист клуба чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) "Лидс" Джэк Кларк потерял сознание, находясь на скамейке запасных во время матча с "Мидлсбро". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на 82-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Мидлсбро". 18-летний Кларк потерял сознание, после чего медики отвели его в раздевалку, где оказали первую помощью. Позднее футболиста доставили в местную больницу. По словам врачей, здоровью Кларка ничего не угрожает.

Встреча закончилась со счетом 1:1. "Лидс" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 31 матча. "Мидлсбро" идет четвертым, имея в активе 51 очко после 30 встреч.