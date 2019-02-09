Конькобежка Качанова отметила, что приобрела бесценный опыт на чемпионате мира в Инцелле

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Дарья Качанова приобрела бесценный опыт на чемпионате мира в немецком Инцелле. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В субботу Качанова стала 11-й на дистанции 1000 м. В активе 21-летней россиянки также бронза чемпионата мира, завоеванная в четверг в командном спринте.

"Тяжеловато было, еду домой с мыслями, что отдых стал ближе. Приобрела здесь бесценный опыт, конечно. Тяжелее всего дался командный спринт, потратилась там сильно, выложилась. Настраиваюсь на чемпионат мира в многоборье в Херенвене", - заявила Качанова.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях в Инцелле завершится в воскресенье. Чемпионат мира в спринтерском многоборье пройдет в Нидерландах 23-24 февраля.