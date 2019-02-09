Данила Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Данила Семериков занял третье место на дистанции 10000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавший результат 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды). Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды. Россиянин Александр Румянцев занял пятое место (+5,00).

По итогам третьего дня чемпионата мира в Инцелле сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и восемь бронзовых наград. На первом месте сборная Нидерландов (5-6-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-2-0).

В воскресенье состоятся мужской и женский забеги на 1500 м, а также женский и мужской масс-старты. Мировое первенство в Инцелле завершится 10 февраля.