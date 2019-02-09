Чемпион мира по боксу Ковалев планирует выступать еще минимум два года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев планирует боксировать еще не менее двух лет. Об этом спортсмен заявил во время онлайн- конференции.

Ковалев 3 февраля победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO. "Думаю, что еще пару лет смогу выступать. Самое главное - есть желание и есть силы", - сказал 35-летний Ковалев.

Также спортсмен отметил, что нашел полное взаимопонимание со своим новым тренером Макгиртом.

"Я почувствовал большую разницу, вы сами все видели. Толковый тренер может много чего дать, много тактических интересных вещей. С Бадди мы сразу достигли понимания, человек просто увидел мои огрехи, я показал ему свой любительский стиль. Подготовка была восемь недель, главное - он не дал мне перетрудиться", - добавил спортсмен.

На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения.