Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом", ведя со счетом 3:0

ТАСС, 9 февраля. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" со счетом 3:3 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

К 75-й минуте счет был 3:0 в пользу "Боруссии". Забитыми мячами у хозяев отметились Джейдон Санчо (32-я минута), Марио Гётце (43) и Рафаэль Геррейро (66). Футболисты "Хоффенхайма" сумели отыграться, поразив ворота соперника трижды в течение 12 минут, отличились Исхак Белфодил (75, 87) и Павел Кадерабек (83).

В турнирной таблице "Боруссия", во второй раз подряд сыгравшая вничью в чемпионате, продолжает лидировать, набрав 50 очков и опережая ближайших преследователей, "Баварию" и мёнхенгладбахскую "Боруссию", на восемь очков. "Бавария" свой матч проведет позднее в субботу дома против "Шальке", "Боруссия" из Мёнхенгладбаха в 21-м туре крупно уступила "Герте" - 0:3. "Хоффенхайм" с 30 очками идет девятым.

В следующем туре "Боруссия" 18 февраля в гостях сыграет с "Нюрнбергом", "Хоффенхайм" 16 февраля примет "Ганновер".

Результаты других матчей игрового дня:

"Ганновер" - "Нюрнберг" - 2:0;

"Лейпциг" - "Айнтрахт" - 0:0;

"Фрайбург" - "Вольфсбург" - 3:3.