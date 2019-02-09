"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и вернулся на первое место в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 9 февраля. "Ливерпуль" одержал крупную победу над "Бонмутом" со счетом 3:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Садио Мане (24-я минута), Джорджиньо Вейналдум (34) и Мохаммед Салах (48).
В турнирной таблице "Ливерпуль" вернулся на первое место, набрав 65 очков и на три очка опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", который свой матч 26-го тура проведет в воскресенье против "Челси" на своем поле. "Борнмут" с 33 очками идет 11-м.
В следующем туре "Ливерпуль" 24 февраля в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Борнмут" 23 февраля примет "Вулверхэмптон".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 1:1;
- "Саутгемптон" - "Кардифф" - 1:2;
- "Уотфорд" - "Эвертон" - 1:0;
- "Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 1:2.