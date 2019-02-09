Футболисты "Реала" победили "Атлетико" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 9 февраля. "Реала" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Реала" забитыми мячами отметились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, с пенальти) и Гарет Бэйл (75). У "Атлетико" отличился Антуан Гризманн (25).

"Реал" и "Атлетико" в третий раз встретились в текущем сезоне, команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0).

"Реал" благодаря победе над подопечными Диего Симеоне вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 23 матчей. "Атлетико" опустился на третью строчку, имея в активе 44 очка после 23 встреч. Первое место в таблице занимает "Барселона" (50).

В следующем матче 24-го тура "Реал" дома встретится с "Жироной" 17 февраля, "Атлетико" днем ранее сыграет на выезде с "Райо Вальекано".