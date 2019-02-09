Ласицкене заняла первое место на турнире по прыжкам в высоту в Словакии

ТАСС, 9 февраля. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире в Словакии. Спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, показала результат 2,00 метра.

Второе место заняла итальянка Алессия Трост (1,94), третьей стала представительница Швеции Софи Ског (1,90).

26-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира. В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).