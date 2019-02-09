Конькобежец Семериков после бронзы ЧМ на 10000 м признался, что ненавидит эту дистанцию

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Данила Семериков не любит бегать на дистанции 10000 м, так как она является самой тяжелой. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В субботу на чемпионате мира в Инцелле в забеге на 10000 м победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавший результат 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды). Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды.

"Я всегда боюсь "десятки", вне зависимости от того, сколько я перед ней бегу, ненавижу эту дистанцию, - заявил Семериков. - Мне с детства говорили, что эту дистанцию отменят, я думал, когда уже, а теперь и бегаю ее сам. Очень тяжело ее бежать, ужас какой-то, терпеть нужно очень много, это самая тяжелозарабатываемая медаль в коньках".

Семериков выиграл у немца Патрика Бекерта 0,02 секунды. "Услышал про разрыв сразу у диктора, про расклад во время гонки я не знал, потому что на 25 кругов рассчитать невозможно", - рассказал спортсмен.

В воскресенье Семериков примет участие в масс-старте. "Сил не очень много, но, думаю, массажисты мне помогут, плюс сам организм. Это, наверное, не самое тяжелое по сравнению с велосипедными тренировками. Завтра, даже если не будет сил, у меня есть однокомандники, которые помогут", - заключил 24-летний конькобежец.

Чемпионат мира в Инцелле завершится в воскресенье.