Главный тренер шведов Грёнборг заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг сообщил о том, что готов рассмотреть предложения команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ближайшее межсезонье. Об этом он рассказал журналистам.

"Работа в Национальной хоккейной лиге [НХЛ] будет большим вызовом для меня. Посмотрим, что будет, какие предложения я получу. Есть много сильных лиг в Европе, но после 12 лет работы в системе сборной для меня это будет очень большим вызовом", - отметил Грёнборг.

"Если я получу предложение от команды КХЛ, то безусловно рассмотрю его. Это очень сильная лига, я смотрю много матчей, слежу за шведскими игроками. Сейчас я открыт для предложений, но полностью сконцентрирован на том, чтобы собрать как можно более сильную команду на чемпионат мира в Словакии. СКА - один из лучших клубов в Европе и играет на уровне команд НХЛ", - добавил тренер.

Грёнборг возглавляет сборную Швеции с 2016 года, с 2011 года он работал в качестве помощника главного тренера национальной команды. Под руководством специалиста шведы дважды выиграли чемпионат мира (2017, 2018).