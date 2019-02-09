Тренер сборной Швеции: россияне могут выставить на Еврохоккейтур четыре сильные команды

"Игра была очень хорошая. Думаю, что все, кто посмотрел ее с трибуны, получили удовольствие, мы играли против очень хорошей команды, для нас была сложная игра", - отметил Грёнборг.

В сборную России на третий этап Евротура были приглашены девять дебютантов. Грёнборг отметил, что состав россиян не стал для него сюрпризом. "Я слежу за КХЛ очень внимательно и хорошо знаю игроков сборной России, думаю, россияне могут выставить четыре хорошие команды на Евротур. В этом составе много хороших игроков, как опытных, так и молодых, [Вадим] Шипачев - капитан и лидер команды, игрок с большим опытом", - сказал главный тренер сборной Швеции.

В состав сборной Швеции на домашний этап Евротура попали пять игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Если мы хотим развиваться, то нам надо пробовать различных игроков, по большей части из Шведской хоккейной лиги. Мы даем шанс им почувствовать, что такое игры сборных, это совсем другие матчи, ребята учатся многому, играя на таком уровне с такими сборными, как команды Чехии, Финляндии и России. Есть пара хоккеистов с большим опытом, но в большинстве наша команда состоит из молодых хоккеистов", - пояснил Грёнборг.

"Несколько человек из этого состава будут играть на чемпионате мира. Пока нельзя сказать сколько, один или два. Мы сейчас не знаем, кто из игроков Национальной хоккейной лиги будет доступен, мы просматриваем несколько позиций", - заключил он.