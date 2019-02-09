Михеев: хоккеисты сборной России допустили много потерь в матче Евротура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею допустила большое количество потерь на синих линиях в матче третьего этапа Евротура с командой Швеции. Об этом журналистам рассказал нападающий российской сборной Илья Михеев.

В субботу российская сборная во втором матче третьего этапа Евротура проиграла команде Швеции со счетом 2:4. Встреча прошла в Стокгольме. После двух периодов россияне уступали со счетом 0:2, после чего сумели отыграться благодаря голам Анатолия Никонцева и Михеева.

"Пропустили две шайбы, после которых шведы начали по-другому играть, а нам нужно было отыгрываться. Было преимущество, хорошо, что отыгрались, но потом сразу же пропустили третью шайбу. Мы много теряли шайбу на синих линиях, надо исправлять ошибки и выигрывать последний матч на турнире. В отличие от КХЛ, на Евротуре совсем другие скорости", - отметил Михеев.

Команда Чехии обеспечила себе победу на Шведских хоккейных играх после поражения российской сборной, в активе хоккеистов из Чехии 6 очков после двух встреч. Второе место в турнирной таблице занимает сборная Швеции (3), на третьей строчке расположилась команда России (2), финские хоккеисты занимают последнее место (1). Россияне стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и Москве, и лидируют в общем зачете Евротура с 16 очками после восьми игр.

В заключительный день турнира сборная России встретится с командой Чехии, а шведские хоккеисты сыграют с финнами. Обе встречи пройдут 10 февраля в Стокгольме.