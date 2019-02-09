Россиянин Медведев полагает, что в воскресном финале турнира ATP в Софии ему будет тяжело

СОФИЯ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянину Даниилу Медведеву понравился полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии против француза Гаэля Монфиса, но в финале придется тяжелее. Об этом российский теннисист рассказал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС после матча.

В субботу 22-летний россиянин вышел в финал турнира ATP в Софии с призовым фондом €586 тыс., выиграв у Монфиса со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 76 минут.

"В сегодняшнем матче мне понравилось почти все, хотя подавать, разумеется, мог бы гораздо лучше. Впрочем, допущенные ошибки добиться успеха не помешали. Полагаю, что в воскресном финале меня ждет тяжелый матч, но если покажу хороший теннис, то смогу победить. Специальной подготовки к финалу не будет, разомнусь в течение 30 минут и выйду на корт", - сказал российский теннисист.

Медведев также поделился впечатлениями от соревнований в Болгарии и своими планами на будущее.

"Отличная организация турнира, чувствую себя комфортно. Болгария оказалась похожа на Россию, мне здесь встретилось много дружелюбных людей, мне было приятно, что многие говорят на русском языке. Сейчас я 16-й в рейтинге [ATP], но буду стремиться войти в десятку лучших, для этого надо максимально работать на тренировках и стараться побеждать в каждом матче", - подчеркнул теннисист.

В финальном матче турнира, который состоится в воскресенье, Медведев встретится с венгром Мартоном Фучовичем, занимающим 47-е место в рейтинге АТР.