Лыжники Устюгов, Большунов и Вылегжанин вошли в состав сборной России на чемпионат мира

ТАСС, 9 февраля. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам утвердил состав команды на чемпионат мира в австрийском Зефельде. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, в сборную вошли ее лидеры Сергей Устюгов, Александр Большунов и Максим Вылегжанин, Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в финском Лахти в 2017 году, Устюгов завоевал две золотые и три серебряные медали, Вылегжанин - чемпион мира 2015 года, Большунов является четырехкратным призером Олимпиады в Пхёнчхане, медали на тех Играх завоевали Непряева и Белорукова.

Полный состав команды выглядит следующим образом: мужчины - Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Андрей Собакарев, Сергей Устюгов; женщины - Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова.