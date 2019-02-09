День зимних видов спорта пройдет в городах России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи пройдет в России. В Москве праздник состоится в Парке культуры и отдыха имени М. Горького.

В рамках обширной программы Дня зимних видов спорта, начиная с раннего утра и до позднего вечера, запланированы турниры по керлингу и конькобежному спорту, мастер-классы по фигурному катанию, керлингу, биатлону, хоккею и лыжным гонкам с участием олимпийских чемпионов и призеров, а также многочисленные развлекательно-познавательные мероприятия.

В течение всего дня на Пушкинской набережной будет работать Павильон зимних видов спорта. В праздничных мероприятиях планируется участие олимпийской чемпионки по фигурному катанию Екатерины Бобровой, шестикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Лидии Скобликовой, керлингистки Екатерины Галкиной, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Федора Климова, олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, бронзового призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Екатерины Лобышевой и других прославленных спортсменов.

Спортсмены проведут для всех желающих открытые уроки по керлингу, а также мастер-классы по фигурному катанию. Также гости мероприятия смогут пострелять из биатлонной винтовки в лазерном тире. На хоккейной площадке открытую тренировку для любителей спорт проведет призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Яшин.

В рамках праздника также пройдет конькобежный фестиваль "Московские молнии". Участники будут разделены по возрастным группам, при этом самыми юными спринтерами смогут стать дети до восьми лет, а самыми взрослыми - свыше 40 лет. Победители получат призы и подарки, а каждый участник - памятные сувениры.

День зимних видов спорта традиционно проходит по всей стране и посвящен развитию и популяризации различных спортивных дисциплин. В этом году он также приурочен к дате старта Олимпийских игр в Сочи.