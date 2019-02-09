Сборная России потерпела второе поражение в Еврохоккейтуре, уступив шведам

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею потерпела второе поражение в розыгрыше Евротура сезона-2018/19, проиграв команде Швеции со счетом 2:4. Встреча прошла в Стокгольме на "Ховет-Арене" в присутствии 7720 зрителей.
Интерес шведских болельщиков к домашнему этапу Евротура нельзя назвать высоким. На первых полосах спортивных разделов местных газет красовались статьи о футбольном межсезонье и чемпионате Швеции по хоккею с мячом. На утренней встрече между сборными Чехии и Финляндии (игра началась в 12:00 по местному времени) присутствовал 1891 зритель. Игра завершилась победой чехов со счетом 3:1.
В прошлом году шведский этап Евротура проходил весной, перед чемпионатом мира, и в составе хозяев выступало большое количество игроков Национальной хоккейной лиги, что увеличило интерес местных болельщиков к турниру. На соседней "Теле2-Арене" параллельно со встречей между сборными России и Швеции проходил футбольный товарищеский матч с участием "Юргордена". Однако все эти факторы не помешали зафиксировать почти аншлаг на "Ховет-Арене", которая вмещает чуть больше 8 тыс. зрителей. Во многом этому поспособствовали российские болельщики, которые раз за разом перекрикивали местных.
Сама арена была построена в 1955 году и до чемпионата мира 1962 года, где сборная СССР завоевала золотые медали, была открытой. В 2002 году там прошла реконструкция, в результате которой были заменены кресла и добавлен ресторан, из которого можно смотреть игру. На данный момент арена является домашней для местного АИКа, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции. Несмотря на свою старость, арена производит впечатление уютного сооружения, в фойе для болельщиков были организованы различные развлечения, однако наибольшее количество людей толпилось около пивных баров.
Первый гол спартаковца за 10 лет
По сравнению со стартовым вынесенным матчем с командой Финляндии (3:2, по буллитам) тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым сделал два изменения. Вместо Ильи Коновалова ворота защищал 28-летний Игорь Бобков, который провел первый матч за сборную. В четвертом звене Григория Денисенко заменил Алексей Кручинин, остальные сочетания остались без изменений. Шведской сборной из-за болезни не смог помочь форвард Линус Юханссон.
В декабре прошлого года на московском этапе Евротура сборная России после двух периодов уступала шведской команде со счетом 0:2, но в третьем периоде сумела сравнять счет и одержать победу по буллитам (3:2). В Стокгольме сценарий повторился не до конца, первый период прошел в равной борьбе и завершился со счетом 0:0, а во втором хозяева забросили две безответные шайбы. В самом начале третьей двадцатиминутки форвард "Спартака" Анатолий Никонцев в большинстве сократил отставание в счете.
В последний раз до этого хоккеист "Спартака" забрасывал за сборную России 8 февраля 2009 года - также на Шведских играх. Тогда в матче с командой Чехии (6:3) отличился Максим Рыбин, который на том турнире отметился тремя голами.
В середине третьего периода шведы не сумели реализовать численное преимущество "5 на 3", а когда в составе появился четвертый полевой хоккеист, Илья Михеев убежал один на один с вратарем и был сбит форвардом шведской команды Эмилем Бемстрёмом. Арбитры назначили буллит, который пострадавший реализовал. Развить свой успех российская команда не смогла, и спустя две минуты после ошибки защитников за воротами Исаак Лундестрём забросил третью шайбу в ворота Игоря Бобкова, который по ходу встречи не раз выручал своих партнеров. Точку в матче голом в пустые ворота за 12 секунд до конца поставил Фредрик Хендемарк.
Главный тренер сборной России после игры посетовал на плохую реализацию голевых моментов. Российские хоккеисты при игре в численном большинстве сумели реализовать только одну попытку из шести. "В первых двух периодах у нас было достаточно моментов, мы их не использовали, на этом уровне надо реализовывать. В большинстве надо реализовывать лучше, на матчах сборной все быстрее, надо на полсекунды быстрее принимать решения", - отметил Воробьев.
"Игра была очень хорошая. Думаю, что все, кто посмотрел ее с трибуны, получили удовольствие, мы играли против очень хорошей команды, для нас была сложная игра. Я слежу за КХЛ очень внимательно и хорошо знаю игроков сборной России, думаю, россияне могут выставить четыре хорошие команды на Евротур. В этом составе много хороших игроков, как опытных, так и молодых, [Вадим] Шипачев - капитан и лидер команды, игрок с большим опытом", - сказал главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг.
Чехи выиграли Евротур
Благодаря победе над командой Финляндии сборная Чехии досрочно заняла первое место на третьем этапе Евротура. В стартовом матче команда Милоша Ржиги переиграла шведов со счетом 5:2. По итогам двух туров сборная Чехии набрала 6 очков, в активе шведов - 3, россиян - 2, а финнов - 1. Сборная Швеции в случае победы в основное время в воскресенье над финнами и поражения в основное время чешской сборной от российской догонит чехов по очкам, но окажется ниже по результату личной встречи. Чехи стали победителями турнира во второй раз, ранее они занимали первое место в 1994 году.
Сборной Чехии в матче с россиянами в воскресенье не помогут Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш. Хоккеисты по договоренности отправились в расположение своих клубов. В матче со шведами Коварж отметился хет-триком, а Секач забросил две шайбы в ворота финнов. Гулаш является капитаном команды.
Воробьев после поражения от шведов сообщил, что ворота сборной России в игре с чехами будет защищать Коновалов, а также не исключил других изменений в составе. "Сейчас будем думать по составу на завтра. У чехов самая взрослая команда и самая стойкая на этом турнире", - сказал Воробьев.
В Евротуре этого сезона сборная России потерпела второе поражение. На Кубке Карьяла россияне уступили чехам (2:5). Российская команда сохранила лидерство в общем зачете, имея в активе 16 очков после восьми туров, команды Чехии и Финляндии набрали по 11 баллов, шведы - 10. Заключительный этап Еврохоккейтура пройдет с 2 по 5 мая в Чехии.