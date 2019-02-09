Сборная России потерпела второе поражение в Еврохоккейтуре, уступив шведам

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею потерпела второе поражение в розыгрыше Евротура сезона-2018/19, проиграв команде Швеции со счетом 2:4. Встреча прошла в Стокгольме на "Ховет-Арене" в присутствии 7720 зрителей. Интерес шведских болельщиков к домашнему этапу Евротура нельзя назвать высоким. На первых полосах спортивных разделов местных газет красовались статьи о футбольном межсезонье и чемпионате Швеции по хоккею с мячом. На утренней встрече между сборными Чехии и Финляндии (игра началась в 12:00 по местному времени) присутствовал 1891 зритель. Игра завершилась победой чехов со счетом 3:1. В прошлом году шведский этап Евротура проходил весной, перед чемпионатом мира, и в составе хозяев выступало большое количество игроков Национальной хоккейной лиги, что увеличило интерес местных болельщиков к турниру. На соседней "Теле2-Арене" параллельно со встречей между сборными России и Швеции проходил футбольный товарищеский матч с участием "Юргордена". Однако все эти факторы не помешали зафиксировать почти аншлаг на "Ховет-Арене", которая вмещает чуть больше 8 тыс. зрителей. Во многом этому поспособствовали российские болельщики, которые раз за разом перекрикивали местных.

Сама арена была построена в 1955 году и до чемпионата мира 1962 года, где сборная СССР завоевала золотые медали, была открытой. В 2002 году там прошла реконструкция, в результате которой были заменены кресла и добавлен ресторан, из которого можно смотреть игру. На данный момент арена является домашней для местного АИКа, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции. Несмотря на свою старость, арена производит впечатление уютного сооружения, в фойе для болельщиков были организованы различные развлечения, однако наибольшее количество людей толпилось около пивных баров. Первый гол спартаковца за 10 лет По сравнению со стартовым вынесенным матчем с командой Финляндии (3:2, по буллитам) тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым сделал два изменения. Вместо Ильи Коновалова ворота защищал 28-летний Игорь Бобков, который провел первый матч за сборную. В четвертом звене Григория Денисенко заменил Алексей Кручинин, остальные сочетания остались без изменений. Шведской сборной из-за болезни не смог помочь форвард Линус Юханссон. В декабре прошлого года на московском этапе Евротура сборная России после двух периодов уступала шведской команде со счетом 0:2, но в третьем периоде сумела сравнять счет и одержать победу по буллитам (3:2). В Стокгольме сценарий повторился не до конца, первый период прошел в равной борьбе и завершился со счетом 0:0, а во втором хозяева забросили две безответные шайбы. В самом начале третьей двадцатиминутки форвард "Спартака" Анатолий Никонцев в большинстве сократил отставание в счете. В последний раз до этого хоккеист "Спартака" забрасывал за сборную России 8 февраля 2009 года - также на Шведских играх. Тогда в матче с командой Чехии (6:3) отличился Максим Рыбин, который на том турнире отметился тремя голами.

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