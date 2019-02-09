Конькобежцы Воронина и Семериков принесли сборной России две медали в третий день ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Третий день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях принес сборной России две медали. Стайеры Наталья Воронина и Данила Семериков завоевали бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10000 м соответственно. Забег на 5000 м открывал программу очередного дня турнира в Инцелле. Первой стала Мартина Сабликова из Чехии, показавшая результат 6 минут 44,854 секунды. Второй результат показала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание 1,28 секунды), Воронина отстала от победительницы на 5,53 секунды, установив личный рекорд на этой дистанции.

"Я себя настраивала на еще один рывок, нужно было собраться, и я собралась. Бежала, выкладывалась, и результат - просто "вау". Немного неожиданно, но я все же рассчитывала на третье место, просто я не ожидала таких секунд. Поставлю себе за этот чемпионат пять баллов", - поделилась эмоциями после забега Воронина. Тренер спортсменки Павел Абраткевич отметил, что Воронина показала максимальный для себя результат на данный момент. "На сегодняшний день это максимум, она проиграла чуть-чуть. Еще есть три года [до Олимпиады-2022 в Пекине], чтобы доработать", - подчеркнул Абраткевич. На дистанции 10000 м победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавший результат 12 минут 52,928 секунды, второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды), а Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды, обновив личный рекорд. "Я всегда боюсь "десятки", вне зависимости от того, сколько я перед ней бегу, ненавижу эту дистанцию. Очень тяжело ее бежать, ужас какой-то, терпеть нужно очень много, это самая тяжелозарабатываемая медаль в коньках", - признался после награждения россиянин. На "тысяче" без медалей Главным событием третьего дня стал забег у мужчин на 1000 м. Павел Кулижников был настроен показать, что ошибка на дистанции 500 м - всего лишь случайность, но забег на "тысячу" сложился для лидера сборной России еще хуже. Необъяснимая ошибка на последнем повороте лишила спортсмена шансов на медаль. "Мне показалось, что я подошел не к той дорожке, меня выключило, и я тупо остановился, у меня первый раз такое, прямо крыша поехала", - рассказал о фатальной ошибке Кулижников.