Конькобежцы Воронина и Семериков принесли сборной России две медали в третий день ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Третий день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях принес сборной России две медали. Стайеры Наталья Воронина и Данила Семериков завоевали бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10000 м соответственно.
Забег на 5000 м открывал программу очередного дня турнира в Инцелле. Первой стала Мартина Сабликова из Чехии, показавшая результат 6 минут 44,854 секунды. Второй результат показала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание 1,28 секунды), Воронина отстала от победительницы на 5,53 секунды, установив личный рекорд на этой дистанции.
"Я себя настраивала на еще один рывок, нужно было собраться, и я собралась. Бежала, выкладывалась, и результат - просто "вау". Немного неожиданно, но я все же рассчитывала на третье место, просто я не ожидала таких секунд. Поставлю себе за этот чемпионат пять баллов", - поделилась эмоциями после забега Воронина.
Тренер спортсменки Павел Абраткевич отметил, что Воронина показала максимальный для себя результат на данный момент. "На сегодняшний день это максимум, она проиграла чуть-чуть. Еще есть три года [до Олимпиады-2022 в Пекине], чтобы доработать", - подчеркнул Абраткевич.
На дистанции 10000 м победу одержал голландец Йоррит Бергсма, показавший результат 12 минут 52,928 секунды, второе место занял его соотечественник Патрик Руст (отставание 0,41 секунды), а Семериков отстал от победителя на 4,47 секунды, обновив личный рекорд. "Я всегда боюсь "десятки", вне зависимости от того, сколько я перед ней бегу, ненавижу эту дистанцию. Очень тяжело ее бежать, ужас какой-то, терпеть нужно очень много, это самая тяжелозарабатываемая медаль в коньках", - признался после награждения россиянин.
На "тысяче" без медалей
Главным событием третьего дня стал забег у мужчин на 1000 м. Павел Кулижников был настроен показать, что ошибка на дистанции 500 м - всего лишь случайность, но забег на "тысячу" сложился для лидера сборной России еще хуже. Необъяснимая ошибка на последнем повороте лишила спортсмена шансов на медаль. "Мне показалось, что я подошел не к той дорожке, меня выключило, и я тупо остановился, у меня первый раз такое, прямо крыша поехала", - рассказал о фатальной ошибке Кулижников.
На турнире в Инцелле рекордсмену мира на 500-метровке Кулижникову удалось завоевать только бронзу в командном спринте. "Не мои дни, просто вчера не фартануло, а сегодня был немного деморализован. Хотя я выжимал из себя все, первые два круга были хорошие. Теперь остаток сезона впереди, заканчиваю по плану", - заключил конькобежец.
Тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев не нашел объяснения ошибке своего подопечного. "Непонятно, как сработала моторика, но здесь нет никакой психологии, это просто сбой в системе. Я такое вообще первый раз в жизни вижу, - сказал специалист. - Думаю, Паша реабилитируется, главное, чтобы он это воспринял как кошмарный сон".
Российские конькобежки на "тысяче" также не смогли побороться за медали. Екатерина Шихова стала седьмой, Ольга Фаткулина показала девятый результат, а Дарья Качанова финишировала на 11-м месте. "Тяжеловато было, еду домой с мыслями, что отдых стал ближе. Приобрела здесь бесценный опыт, конечно", - рассказала Качанова.
Фаткулина в Инцелле завоевала бронзу в командном спринте, заняла пятое место на дистанции 500 м и финишировала девятой в забеге на 1000 м. "Я реалист, и я вижу, как складывается сезон. Не может такого быть, чтобы пришел чемпионат мира, и я прыгнула выше головы, такое бывает только в сказках, по щучьему велению. Я настраивалась просто разогнаться по максимуму, чтобы недалеко отстать", - рассказала конькобежка.
Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским и женским забегами на 1500 м, а также женским и мужским масс-стартами. Сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и восемь бронзовых наград. На первом месте сборная Нидерландов (5-6-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-2-0).