Шайба Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 10 февраля. "Сент-Луис" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко (19-я минута). Для 27-летнего хоккеиста эта шайба стала 19-й в текущем сезоне НХЛ, всего в его активе 38 очков, форвард набрал очки в седьмом матче подряд. Также у "Сент-Луиса" отличились Винс Данн (5) и Маккензи Макикерн (31), у проигравших шайбы забросили Маттиас Экхольм (28) и Райан Джохансен (59). Кроме того, в составе хозяев результативную передачу сделал российский форвард Иван Барбашев, который набрал 15-е очко в текущем сезоне (6+9).

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" занимает восьмое место, набрав 57 очков в 53 матчах, "Нэшвилл" с 70 очками после 57 игр идет четвертым. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча состоится в воскресенье на домашнем льду "Нэшвилла".

Также в субботу "Айлендерс" дома в овертайме обыграли "Колорадо" - 4:3. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 37 бросков по своим воротам из 41. "Бостон" также в овертайме на своем льду переиграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:4, победная шайба на счету Патриса Бержерона, который реализовал удаление российского нападающего Ильи Ковальчука.

"Филадельфия" обыграла дома "Анахайм" со счетом 6:2. 20-летний вратарь "Филадельфии" Картер Харт стал вторым голкипером в истории НХЛ, которому удалось одержать восемь побед подряд в возрасте до 21 года. Первым в сезоне-1994/95 стал вратарь "Квебек Нордикс" Жослен Тибо.

Результаты других матчей: "Баффало" - "Детройт" - 3:1; "Нью-Джерси" - "Миннесота" - 2:4; "Оттава" - "Виннипег" - 5:2.