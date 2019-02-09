Ватерполисты "Црвены Звезды" подверглись нападению в Хорватии

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Игроки сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" подверглись нападению в хорватском Сплите перед матчем с местной командой "Морнар". Об этом сообщил в субботу портал Slobodna Dalmacija.

Трое сербских игроков зашли в кафе в Сплите. Они были одеты в форму с символикой своего клуба, что вызвало агрессию официанта. Спортсмены решили сменить кафе, но в этот момент туда ворвалась группа неизвестных, которые стали избивать ватерполистов арматурой и дубинками. Сербский вратарь, спасаясь от нападавших, прыгнул с набережной в море, где находился до приезда полиции.

Часть людей на набережной пытались помочь ему выбраться, тогда как другая часть начала выкрикивать антисербские лозунги. Двое других спортсменов спаслись бегством. Все три ватерполиста получили повреждения в результате ударов арматурой и дубинками.

В результате инцидента сербская команда отменила матч с хорватским клубом.

МИД Сербии подготовил протестную ноту в связи с инцидентом в Сплите и в ближайшее время вручит ее хорватскому послу. "Мы требуем найти зачинщиков и наказать их", - заявил в субботу в эфире сербского телевидения глава МИД Сербии Ивица Дачич.