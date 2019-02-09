Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче НХЛ с "Аризоной"

ТАСС, 10 февраля. "Аризона" обыграла "Даллас" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Голигоски (9-я минута) и Алекс Гальченюк (36, 44). У проигравших отличились Бретт Ритчи (57) и российский форвард Александр Радулов (57).

На счету 32-летнего Радулова теперь 44 очка (15 шайб + 29 передач) в 45 матчах.

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 35 бросков по своим воротам, форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

"Даллас" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 55 матчах. "Аризона" расположилась на 12-м месте с 53 очками в 55 встречах.