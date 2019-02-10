Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ открывается в Токио

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина открывается в воскресенье в японской столице. Ежегодное первенство отберет лучших спортсменов, которые позднее в этом году отправятся на Кубок мира в Москву.

"В этот раз в чемпионате принимают участие порядка 70 спортсменов. В этом году у нас меньше участников из-за того, что в настоящее время в Париже проходит турнир Большого шлема по дзюдо, и многие спортсмены были вынуждены отправиться туда", - сообщил ТАСС вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

В то же время Асаи выразил уверенность в том, что ежегодный чемпионат Японии на Кубок президента РФ "становится символом развития японско-российских отношений не только в области спорта, но и по всем направлениям".

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. Нынешний турнир стал 45-м по счету чемпионатом Японии и седьмым на Кубок президента РФ.