Саночники Павличенко и Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения ЧЕ

ТАСС, 10 февраля. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы из-за технических проблем с фонограммой. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн.
В субботу Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Репилов занял второе место.
"Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. Вот почему я люблю свою работу", - написал Уилманн.
Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в личных гонках, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в смешанной эстафете. 27-летний россиянин также является двукратным чемпионом мира в личной гонке и в командной эстафете.
Репилов является двукратным серебряным призером мировых первенств. Также 22-летний российский саночник дважды завоевывал серебро чемпионатов Европы.