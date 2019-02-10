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Саночники Павличенко и Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения ЧЕ

Спортсмены сделали это из-за технических проблем с фонограммой
Роман Репилов, Семин Павличенко и Кристерс Апарйодс EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Роман Репилов, Семин Павличенко и Кристерс Апарйодс
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 10 февраля. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы из-за технических проблем с фонограммой. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн.

В субботу Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Репилов занял второе место.

"Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. Вот почему я люблю свою работу", - написал Уилманн.

Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в личных гонках, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в смешанной эстафете. 27-летний россиянин также является двукратным чемпионом мира в личной гонке и в командной эстафете.

Репилов является двукратным серебряным призером мировых первенств. Также 22-летний российский саночник дважды завоевывал серебро чемпионатов Европы.

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