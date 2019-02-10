Саночники Павличенко и Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения ЧЕ

ТАСС, 10 февраля. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы из-за технических проблем с фонограммой. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн.

В субботу Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Репилов занял второе место.