"Тампа" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ. Василевский отразил 28 бросков

ТАСС, 10 февраля. "Тампа-Бэй" обыграла "Питтсбург" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16), Энтони Чирелли (28), Тайлер Джонсон (45) и Джей Ти Миллер (55). У проигравших отличились Гарретт Уилсон (14), Джаред Макканн (29), Брайан Раст (36) и Таннер Пирсон (56). Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков, одержав 22-ю победу в сезоне. Форвард Никита Кучеров закончил встречу без очков и с показателем полезности "-4", он продолжает возглавлять список бомбардиров сезона (81 очко).

Another day, another great Vasilevskiy save. pic.twitter.com/YYGT2tXnSB — NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 февраля 2019 г.

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби побил рекорд клуба по количеству матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал Марио Лемье. Эта встреча стала для него 916-й. Третий по количеству игр за "Питтсбург" - российский нападающий Евгений Малкин (834), который пропустил последние пять встреч из-за травмы.

Другие результаты дня "Монреаль" дома уступил "Торонто" в овертайме со счетом 3:4. Вторую шайбу в сезоне забросил российский защитник гостей Никита Зайцев. "Вашингтон" также в овертайме проиграл дома "Флориде" - 4:5. Российский форвард Евгений Кузнецов забросил шайбу, его партнер по команде Александр Овечкин отметился голевой передачей. В этом сезоне на счету Овечкина 61 (37+24) очко, Кузнецова - 49 (13+36). Овечкин продолжает возглавлять список лучших снайперов лиги.