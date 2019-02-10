"Тампа" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ. Василевский отразил 28 бросков

ТАСС, 10 февраля. "Тампа-Бэй" обыграла "Питтсбург" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16), Энтони Чирелли (28), Тайлер Джонсон (45) и Джей Ти Миллер (55). У проигравших отличились Гарретт Уилсон (14), Джаред Макканн (29), Брайан Раст (36) и Таннер Пирсон (56).
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков, одержав 22-ю победу в сезоне. Форвард Никита Кучеров закончил встречу без очков и с показателем полезности "-4", он продолжает возглавлять список бомбардиров сезона (81 очко).
Another day, another great Vasilevskiy save. pic.twitter.com/YYGT2tXnSB— NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 февраля 2019 г.
Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби побил рекорд клуба по количеству матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал Марио Лемье. Эта встреча стала для него 916-й. Третий по количеству игр за "Питтсбург" - российский нападающий Евгений Малкин (834), который пропустил последние пять встреч из-за травмы.
Sidney Crosby has now played the most regular-season games in @penguins franchise history. #NHLStats #PITvsTBL pic.twitter.com/17pDjHAAZP— NHL Public Relations (@PR_NHL) 10 февраля 2019 г.
Другие результаты дня
"Монреаль" дома уступил "Торонто" в овертайме со счетом 3:4. Вторую шайбу в сезоне забросил российский защитник гостей Никита Зайцев.
"Вашингтон" также в овертайме проиграл дома "Флориде" - 4:5. Российский форвард Евгений Кузнецов забросил шайбу, его партнер по команде Александр Овечкин отметился голевой передачей. В этом сезоне на счету Овечкина 61 (37+24) очко, Кузнецова - 49 (13+36). Овечкин продолжает возглавлять список лучших снайперов лиги.
.@Kuzya92 ties it late in the third. pic.twitter.com/5hurZSazjO— NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 февраля 2019 г.
"Эдмонтон" потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах, уступив дома "Сан-Хосе" - 2:5. Хет-трик сделал американский форвард Кевин Лабанк.