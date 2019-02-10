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НХЛ

"Тампа" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ. Василевский отразил 28 бросков

Встреча завершилась со счетом 5:4
Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 10 февраля. "Тампа-Бэй" обыграла "Питтсбург" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16), Энтони Чирелли (28), Тайлер Джонсон (45) и Джей Ти Миллер (55). У проигравших отличились Гарретт Уилсон (14), Джаред Макканн (29), Брайан Раст (36) и Таннер Пирсон (56).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков, одержав 22-ю победу в сезоне. Форвард Никита Кучеров закончил встречу без очков и с показателем полезности "-4", он продолжает возглавлять список бомбардиров сезона (81 очко).

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби побил рекорд клуба по количеству матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал Марио Лемье. Эта встреча стала для него 916-й. Третий по количеству игр за "Питтсбург" - российский нападающий Евгений Малкин (834), который пропустил последние пять встреч из-за травмы.

Другие результаты дня

"Монреаль" дома уступил "Торонто" в овертайме со счетом 3:4. Вторую шайбу в сезоне забросил российский защитник гостей Никита Зайцев.

"Вашингтон" также в овертайме проиграл дома "Флориде" - 4:5. Российский форвард Евгений Кузнецов забросил шайбу, его партнер по команде Александр Овечкин отметился голевой передачей. В этом сезоне на счету Овечкина 61 (37+24) очко, Кузнецова - 49 (13+36). Овечкин продолжает возглавлять список лучших снайперов лиги.

"Эдмонтон" потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах, уступив дома "Сан-Хосе" - 2:5. Хет-трик сделал американский форвард Кевин Лабанк.

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