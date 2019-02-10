Школа биатлона будет открыта на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал предложение олимпийской чемпионки Анны Богалий открыть на Сахалине школу биатлона. Об этом Лимаренко сообщил журналистам.

Во второй день зимних международных спортивных игр "Дети Азии" глава Сахалина встретился за чашкой чая со знаменитыми спортсменами и руководителями федеральных спортивных организаций и федераций. Среди приглашенных - генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, биатлонистка Анна Богалий, олимпийская чемпионка легкоатлетка Татьяна Лебедева и др. Собравшиеся высказали свои пожелания по дальнейшему эффективному использованию спортивных объектов Южно-Сахалинска.

"Мы поддержим все идеи, которые прозвучали сегодня на нашей встрече, они были очень конструктивные, - заметил Лимаренко. - Во-первых, по биатлону, мы будем делать здесь школу биатлона. Договорились провести проверку водно- спортивных объектов для того, чтобы на Сахалине можно было проводить соревнования международного класса. Если у нас чего-то не хватает, будем принимать решение и достраивать".

"Обсудили также вопросы по тяжелой атлетике, мы считаем, что сможем приобрести современное оборудование", - продолжил глава Сахалина.

Лимаренко предложил сформировать график проведения на Сахалине различных спортивных мероприятий: от тренировочных сборов, которые могут проходить накануне чемпионатов мира и Олимпиад, и до проведения здесь международных стартов. "Всеми горячо была поддержана тема, связанная с организацией на Сахалине Всероссийского спортивного лагеря. Я думаю, что мы уже будем выходить на решение по этому вопросу. Не будем ждать, когда здесь будет что-то построено, будем пользоваться той инфраструктурой, которая есть в наличии сегодня", - сказал глава региона.