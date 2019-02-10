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НБА

"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в матче НБА. Уэстбрук сделал девятый трипл-дабл подряд

Защитник повторил рекорд Уилта Чемберлена
Расселл Уэстбрук AP Photo/Sue Ogrocki
Описание
Расселл Уэстбрук
© AP Photo/Sue Ogrocki

ТАСС, 10 февраля. "Оклахома" обыграла "Хьюстон" со счетом 117:112 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей трипл-дабл на счету защитника Расселла Уэстбрука - 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Он сделал девятый трипл-дабл подряд, повторив рекорд НБА Уилта Чемберлена.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 45 очков и сделавший 11 подборов. На счету лидера "Хьюстона" Джеймса Хардена 42 очка.

"Оклахома" занимает третье место в Западной конференции, одержав 36 побед при 19 поражениях. "Хьюстон" расположился на пятой строчке с 32 победами и 23 поражениями.

Другие результаты дня:

  • "Юта" - "Сан-Антонио" - 125:105;
  • "Индиана" - "Кливленд" - 105:90;
  • "Атланта" - "Шарлотт" - 120:129;
  • "Нью-Йорк" - "Торонто" - 99:104;
  • "Бостон" - "Клипперс" - 112:123;
  • "Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 99:90;
  • "Чикаго" - "Вашингтон" - 125:134;
  • "Милуоки" - "Орландо" - 83:103.
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