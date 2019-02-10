"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в матче НБА. Уэстбрук сделал девятый трипл-дабл подряд

ТАСС, 10 февраля. "Оклахома" обыграла "Хьюстон" со счетом 117:112 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей трипл-дабл на счету защитника Расселла Уэстбрука - 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Он сделал девятый трипл-дабл подряд, повторив рекорд НБА Уилта Чемберлена.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 45 очков и сделавший 11 подборов. На счету лидера "Хьюстона" Джеймса Хардена 42 очка.