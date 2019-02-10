"Оклахома" обыграла "Хьюстон" в матче НБА. Уэстбрук сделал девятый трипл-дабл подряд

ТАСС, 10 февраля. "Оклахома" обыграла "Хьюстон" со счетом 117:112 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей трипл-дабл на счету защитника Расселла Уэстбрука - 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Он сделал девятый трипл-дабл подряд, повторив рекорд НБА Уилта Чемберлена.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 45 очков и сделавший 11 подборов. На счету лидера "Хьюстона" Джеймса Хардена 42 очка.
Russell Westbrook tied Wilt Chamberlain for most consecutive triple-doubles with 9 in the big win over the Rockets.— NBA TV (@NBATV) 10 февраля 2019 г.
: 21 PTS | 12 REB | 11 AST#ThunderUp pic.twitter.com/oL57rzNbMK
"Оклахома" занимает третье место в Западной конференции, одержав 36 побед при 19 поражениях. "Хьюстон" расположился на пятой строчке с 32 победами и 23 поражениями.
Другие результаты дня:
- "Юта" - "Сан-Антонио" - 125:105;
- "Индиана" - "Кливленд" - 105:90;
- "Атланта" - "Шарлотт" - 120:129;
- "Нью-Йорк" - "Торонто" - 99:104;
- "Бостон" - "Клипперс" - 112:123;
- "Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 99:90;
- "Чикаго" - "Вашингтон" - 125:134;
- "Милуоки" - "Орландо" - 83:103.