Американский боксер Джервонта Дэвис защитил титул WBA, нокаутировав Руиса в первом раунде

ТАСС, 10 февраля. Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Карсоне (США, штат Калифорния) он выиграл у мексиканца Уго Руиса нокаутом в первом раунде.

Дэвис серией ударов в углу отправил соперника на пол, тот успел встать за положенные 10 секунд, но был не в состоянии продолжить поединок, и судья остановил бой за одну секунду до окончания первого раунда.

Первоначально Дэвис должен был встретиться с мексиканцем Абнером Маресом, но тот получил травму и за две недели до боя его заменил Руис, который свой прошлый поединок провел меньше месяца назад - 19 января, и ранее выступал в более легкой весовой категории.

Дэвис в первый раз защитил пояс WBA, который завоевал в апреле прошлого года благодаря победе над аргентинцем Хесусом Куэльяром техническим нокаутом в третьем раунде. До этого с января 2017 года Дэвис владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), один раз его защитил и был лишен пояса из-за того, что не сумел уложиться в рамки весовой категории перед боем с костариканцем Франсиско Фонсекой.

В послужном списке 24-летнего Дэвиса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения, у него 95% досрочных побед.

В активе 32-летнего Руиса - 39 побед (33 нокаутом), 5 поражений. С 2011 по 2012 год он владел титулом временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 53,52 кг, а в 2016 году завоевал пояс регулярного чемпиона мира WBC в категории до 55,22 кг, который уступил в следующем бою.