Три очка Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

ТАСС, 10 февраля. "Коламбус" одержал гостевую победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Андерсон (5-я минута), российский форвард Артемий Панарин (36), Кэм Аткинсон (55, 58). У проигравших отличились Нейт Шмидт (5), Джон Меррилл (18), Коди Икин (50).

Панарин также сделал две результативные передачи. Всего на счету 27-летнего нападающего 63 (21 шайба + 42 передачи) очка в 52 матчах текущего сезона. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23 по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции после 54 матчей "Коламбус" занимает седьмое место, набрав 65 очков. На Западе "Вегас" с 66 очками занимает пятое место после 57 матчей.

В следующей встрече 13 февраля "Коламбус" примет "Вашингтон", "Вегас" в этот же день дома сыграет с "Аризоной".

В другом матче дня "Ванкувер" в серии буллитов победил "Калгари" со счетом 4:3.