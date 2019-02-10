Костенюк обыграла Себаг и лидирует после четырех туров шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Александра Костенюк победила француженку Мари Себаг в партии четвертого тура шахматного турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури).

Россиянка Валентина Гунина обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. В других партиях американка Анна Затонских уступила соотечественнице Ирине Круш, представительница Казахстана Жансая Абдумалик обыграла грузинку Белу Хотенашвили, а шахматистка из Индии Харика Дронавалли и немка Элизабет Петц не смогли выявить победительницу.

После четырех туров первое место занимает Костенюк (3,5 очка), следом за ней располагаются Круш и Гунина (по 3), Абдумалик (2,5), Дронавалли (2), Затонских и Дзагнидзе (по 1,5), Себаг, Хотенашвили, Петц (по 1).

Следующий тур пройдет в ночь на понедельник. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля. Призовой фонд составляет $150 тысяч.