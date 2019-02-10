Ржига: чешские хоккеисты должны показать лучшую игру для победы над россиянами

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею должна показать свою лучшую игру для того, чтобы добиться победы в матче третьего тура третьего этапа Евротура с командой России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер чешской сборной Милош Ржига.

Встреча состоится в воскресенье в Стокгольме и начнется в 14:00 мск. Команда Чехии обеспечила себе победу на Шведских хоккейных играх, выиграв два стартовых матча турнира у шведов (5:2) и финнов (3:1). Российские хоккеисты в вынесенном матче в Ярославле выиграли у команды Финляндии со счетом 3:2 по буллитам, после чего уступили сборной Швеции (2:4).

"Российская команда всегда играет в своем стиле при любом составе, никаких сюрпризов для нас нет. Игроки хорошо катаются, контролируют шайбу, идут в обводку. Нам надо чуть-чуть добавить в агрессии. Нам нужно будет еще больше сделать упор на тактику, больше работать, больше кататься", - отметил Ржига.

Нападающие сборной Чехии Иржи Секач, Ян Коварж и капитан команды Милан Гулаш не примут участия в матче с российской командой, так как уехали в расположение своих клубов. "У нас уезжает первое звено, но с другой стороны, это шанс для других игроков. Думаю, что все должны показать себя и продемонстрировать лучшую игру, чтобы обыграть сборную России, это мотивация. По ходу турнира ребята хорошо реагируют на наши замечания и выполняют все указания, мы будем очень серьезно готовиться к матчу со сборной России", - подчеркнул Ржига.

Ржига возглавлял московский "Спартак" с 2007 по 2010 год, под его руководством красно-белые неизменно выходили в плей-офф. В России специалист также руководил подмосковными "Химиком" (2005-2006) и "Атлантом", с которым дошел до финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2010/11, петербургским СКА (2011-2012) и омским "Авангардом" (2013-2014). С 2015 по 2017 год был главным тренером братиславского "Слована".