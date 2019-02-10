Янчук: сборная России по теннису достойна выхода в первую Мировую группу Кубка Федерации

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Женская сборная России по теннису достойна выступать в первой Мировой группе Кубка Федерации. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Россиянки выступают в третьем дивизионе турнира, в группе I зоны Европа/Африка. В субботу сборная России обыграла команду Швеции (2-0), что дало возможность российским теннисисткам в апреле побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации.

"Это ожидаемый и даже задержавшийся результат, наши теннисистки должны были проходить дальше. Что должно было случиться - случилось, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сборная России достойна выхода даже в первую Мировую группу. Конечно, нужно пройти все промежуточные этапы, но сейчас команда этого достойна, а вот два года назад такого нельзя было сказать", - отметил Янчук.

"За два года россиянки улучшили качество игры, набрались опыта. Дарья Касаткина поднялась в рейтинге, Наталья Вихлянцева стала неплохим игроком, наш ветеран Анастасия Павлюченкова играет на хорошем уровне. Так что результат закономерный. Раньше по разным причинам у нас не получалось собрать оптимальный состав - то травмы, то что- то еще", - добавил собеседник агентства.

Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Российская команда выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).