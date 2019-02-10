Третьяк: Россия является мировым лидером во многих зимних видах спорта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия является лидером во многих зимних видах спорта на мировом уровне. Об этом на открытии Дня зимних видов спорта заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в России. В Москве праздник проходит в Парке культуры и отдыха имени Горького.

"Есть много зимних видов спорта, в которых мы лидеры на мировом уровне. Наша страна может похвастаться теми турнирами, которые мы провели. Это и Олимпийские игры в Сочи, и Универсиада в Казани, и чемпионат мира по хоккею - это все зимние виды спорта. Мы делаем это для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и зимние виды спорта", - сказал Третьяк.

День зимних видов спорта проводится ежегодно в честь годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи. В нынешнем году отмечается пять лет с момента старта Игр.