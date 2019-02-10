СМИ: футболист Фалькао хотел покинуть "Монако" в зимнее трансферное окно

ТАСС, 10 февраля. Колумбийский нападающий клуба чемпионата Франции "Монако" Радамель Фалькао хотел покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Don Balon.

Отмечается, что бывший клуб Фалькао "Ривер Плейт" был заинтересован в его возвращении и предлагал ему зарплату в размере €6 млн в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в Южной Америке, но нападающий ответил отказом.

Срок действия контракта Фалькао с "Монако" истекает в 2020 году. Зарплата колумбийца составляет €9 млн в год.

Ранее колумбиец выступал за "Ривер Плейт" (2005-2009), португальский "Порту" (2009-2011), испанский "Атлетико" (2011-2013). В текущем сезоне 33-летний форвард провел за "Монако" 20 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.