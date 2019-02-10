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Поздняков: Россия имеет уникальные возможности для проведения летних и зимних ОИ

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в России
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия обладает уникальными возможностями для проведения летних и зимних Олимпийских игр. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в России. В Москве праздник проходит в Парке культуры и отдыха имени Горького.

"Сегодня мы вспоминаем успех Сочи-2014, - сказал Поздняков. - Это одни из самых успешных Игр для нашей страны в истории. У нас уникальные возможности в плане проведения летних и зимних Олимпийских игр, а также других крупнейших соревнований, проведением которых мы можем гордиться. Такими крупнейшими соревнованиями мы популяризируем спорт и приобщаем всех жителей нашей страны к такому празднику".

Теги
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