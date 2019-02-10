{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бои Бетербиева и Гассиева запланированы на Международный день бокса в Москве

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Боксеры Артур Бетербиев и Мурат Гассиев проведут бои 22 июля в рамках Международного дня бокса в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Гассиев в июле прошлого года уступил в финале Всемирной боксерской серии в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику и расстался с титулами чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе, он владеет титулом с ноября 2017 года.

"Следующий бой Гассиева планируется в апреле. У нас есть договоренность о том, что он выступит на Дне бокса 22 июля в Москве. Также мы планируем, что там сможет выступить Бетербиев", - сообщил представитель федерации.

День бокса был признан на заседании исполкома Международной боксерской ассоциации (AIBA) международным праздником.

Сидорова пропустит этап зимнего тура IAAF в Бирмингеме, но хочет выступить в Дюссельдорфе
8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде Сидорова победила с лучшим результатом сезона в мире (4,91 см), установив личный рекорд
Читать полностью