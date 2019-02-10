Чернышенко: замечательная традиция появилась в РФ благодаря Дню зимних видов спорта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Празднование Дня зимних видов спорта является замечательной традицией, которая объединяет профессиональных спортсменов и любителей спорта. Об этом на церемонии открытия праздника заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), бывший руководитель оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко.

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в воскресенье в России. В Москве праздник проходит в Парке культуры и отдыха имени Горького.

"Благодаря этому празднику у нас появилась замечательная традиция, которая объединяет спортсменов и любителей спорта по всей России, - говорится в обращении Чернышенко. - Особенно важно, что этот день дает выразить уважение нашим профессиональным спортсменам и отметить важность их побед. Мне лично и, думаю, многим спортсменам и болельщикам в этот день с особым теплом вспоминаются Олимпийские игры в Сочи. Пять лет назад Сочи принимал Олимпиаду, организаторы Игр подарили незабываемый праздник спортсменам, болельщикам и зрителям во всех странах".

"Дорогие спортсмены и олимпийские призеры, ваши яркие спортивные победы вошли в историю отечественного и мирового спорта, и теперь они служат примером и вдохновением для молодого поколения", - добавил функционер.

День зимних видов спорта проводится ежегодно в честь годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи. В нынешнем году отмечается пять лет с момента старта Игр.