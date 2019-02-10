Минспорт: победы на ОИ в Сочи доказали, что Россия является спортивной державой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Победы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи доказали, что Россия является спортивной державой. Об этом на открытии Дня зимних видов спорта сказала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в России. В Москве праздник проходит в Парке культуры и отдыха имени Горького.

"Передаю слова приветствия всем участникам Дня зимних видов спорта от министра спорта Российской Федерации, олимпийского чемпиона Павла Колобкова, - сказала Томилова. - Огромная армия болельщиков и организаторов Олимпийских и Паралимпийских зимних игр пять лет назад в Сочи искренне благодарит всех наших спортсменов, тренеров и специалистов за те великие победы, которые доказали, что Россия - спортивная держава. Очень хочется еще повторить такие эмоции. Искренне желаю всем спортсменам, которые сейчас в строю, чтобы вам хватило сил и терпения, чтобы пропагандировать спорт и завоевывать медали, чтобы чаще звучал гимн России - Минспорт всегда с вами".