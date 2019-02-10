Тренер Мозер возобновит работу с фигуристами Тарасовой и Морозовым

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Нина Мозер подключится к работе по подготовке спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату мира в Японии. Об этом Мозер рассказала ТАСС.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхёнчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом нынешнего года пара начала сотрудничество с Максимом Траньковым. Мозер, под руководством которой Траньков в паре с Татьяной Волосожар выиграли золото на Играх в Сочи, брала паузу в тренерской работе.

"С октября я помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведем вместе на нашем катке "Вдохновение", - рассказала Мозер. - У Максима все прекрасно получается, просто мы исходили из тех соображений, что Жене и Володе перед чемпионатом мира будет легче работать в привычной обстановке - все-таки они восемь лет проработали на этом льду. Будем работать в привычном ежедневном режиме, по семь часов - все как раньше".

Тарасова и Морозов стали бронзовыми призерами чемпионата мира сезона-2016/17, в прошлом сезоне спортсмены завоевали серебро мирового чемпионата. Предстоящий чемпионат мира в японской Сайтаме станет пятым в их карьере. Также на счету фигуристов два золота чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов, на январском чемпионате в Минске фигуристы завоевали серебро, уступив французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.