Легкоатлетка Прокопенко пропустит зимний чемпионат Европы в Глазго из-за травмы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья тройным Виктория Прокопенко из-за травмы стопы пропускает зимний сезон и не выступит на чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

27-летняя Прокопенко имеет выполненный норматив на участие в ЧЕ в Глазго, а также допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в нейтральном статусе.

"Виктория из-за травмы стопы в этом зимнем сезоне выступать не будет, следовательно, она пропустит и чемпионат Европы в Глазго, - сказал Назаров. - Я постоянно нахожусь на связи с ее личным тренером. Врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть спортсменку в строй как можно быстрее. Думаю, к лету Виктория восстановится".

Прокопенко - чемпионка России 2016 года, чемпионка России 2018 года в помещении. На "Русской зиме" - 2018 она установила личный рекорд - 14,44 метра.