Лукин: российские паралимпийцы докажут, что к победам их приводит упорный труд

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио и Пекине докажут, что к победам их приводит хорошая работа. Об этом на открытии Дня зимних видов спорта сказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

День зимних видов спорта в честь пятилетия со дня старта Олимпийских игр в Сочи проходит в России. В Москве праздник проходит в Парке культуры и отдыха имени Горького.

"Сегодня мы радуемся тому, что два с половиной года смутного, тяжелого времени в основном остались позади, - сказал Лукин. - Мы готовимся к следующим летним и зимним Играм в Токио и Пекине. На этих играх спортсмены- паралимпийцы, как это они делали всегда, докажут, что ни какие-то там манипуляции и интриги приводят их к победам, а то, что они просто хорошо работают и сумели преодолеть свои особые тяжелые испытания в жизни и доказать, что они настоящие люди, которые умеют хорошо жить, преодолевая те невзгоды, которые у них есть. Вперед, к победам!".

Международный паралимпийский комитет в пятницу объявил об условном восстановлении прав ПКР, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.