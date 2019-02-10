Тренер: прыгунья с шестом Сидорова способна показать высокий результат на зимнем ЧЕ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, победившая на этапе Зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде с личным рекордом (4,91 метра), на чемпионате Европы в помещении также способна показать очень высокий результат. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

"Анжелика в Мадриде выступила просто потрясающе, от всей души хочется поздравить саму спортсменку и ее личного тренера Светлану Абрамову с таким великолепным результатом, - сказал Назаров. - Ее рекордный прыжок с технической точки зрения был выполнен безошибочно, очень радует, что совместная титаническая работа тренера и спортсменки на тренировках воплотилась в рекорд. Мы вправе ждать от Сидоровой в Глазго высокого результата. Я уверен, что она сможет сохранить себя в столь же хорошей форме".

На последнем зимнем чемпионате мира, который проходил в британском Бирмингеме, Сидорова была второй с результатом 4,90 метра. В январе IAAF разрешила этой спортсменке выступать в 2019 году на международных стартах в нейтральном статусе.

Сидорова - чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы 2015 года в помещении, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в помещении, двукратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении.