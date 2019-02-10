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Назван состав сборной России по хоккею на матч Евротура с чехами

Встреча состоится в воскресенье в Стокгольме и начнется в 14:00 мск
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на третий матч третьего этапа Еврохоккейтура против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча состоится в воскресенье в Стокгольме и начнется в 14:00 мск.

Место в воротах сборной займет Илья Коновалов, запасным голкипером будет Игорь Бобков.

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

  • Захар Арзамасцев - Артем Зуб, Григорий Денисенко - Александр Кадейкин - Илья Михеев;
  • Рушан Рафиков - Александр Елесин, Дмитрий Кагарлицкий - Вадим Шипачев - Анатолий Никонцев;
  • Андрей Миронов - Евгений Кулик, Андрей Кузьменко - Андрей Светлаков - Константин Окулов;
  • Алексей Береглазов - Иван Мищенко, Кирилл Слепец - Денис Зернов - Антон Бурдасов, Денис Алексеев.

Команда Чехии обеспечила себе победу на Шведских хоккейных играх, выиграв два стартовых матча турнира у шведов (5:2) и финнов (3:1). Российские хоккеисты в вынесенном матче в Ярославле выиграли у команды Финляндии со счетом 3:2 по буллитам, после чего уступили сборной Швеции (2:4). Россияне занимают третье место с двумя очками, уступая, помимо чехов, шведам (3) и опережая финнов (1).

Теги
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